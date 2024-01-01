Алёна Бронникова В Пермском крае будут вести учёт опасных для детей мест Законопроект отправлен на согласование в краевую прокуратуру Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета Законодательного собрания по государственной политике и местному самоуправлению Пермского края 17 апреля депутаты рассмотрели доклад о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей. Информацию представила директор департамента социальной политики администрации губернатора Елена Кравчук.

Согласно действующему закону, за допущение нахождения детей в опасных местах предусматриваются административные штрафы в размере от одной до 20 тыс. руб. При этом, по словам Елены Кравчук, данные санкции действуют не в полной мере.

Так, в законодательстве не определён порядок выявления детей в местах, которые могут им причинить вред, отсутствуют требования к порядку размещения информации о них, а также положения по контролю за исполнением установленных мер со стороны органов местного самоуправления (ОМСУ). Кроме того, утверждающие перечни этих мест не содержат конкретизированные списки с наименованием, адресами и данными собственников, что затрудняет осуществление контроля.

Для устранения недостатков администрация губернатора Прикамья подготовила проект закона «Об установлении на территории Пермского края мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». Документ направлен в краевую прокуратуру на согласование.

«Для эффективной реализации закона и с целью актуализации перечня мест, которые могут причинить вред, и их конкретизации, главам ОМСУ необходимо провести анализ принятых нормативных актов, утверждающих перечень таких мест. Необходимо расширить перечень лиц, уполномоченных на составление протоколов, включив в него должностных лиц ОМСУ», — сообщается в информации к вопросу заседания, опубликованному в едином кабинете депутата.

Как рассказали в пресс-службе парламента, по итогам рассмотрения доклада депутаты поддержали необходимость учёта опасных мест.

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