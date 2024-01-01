Алёна Бронникова Сотрудница банка в Прикамье похитила у пенсионеров более 3 млн рублей Суд признал её виновной в совершении 12 преступлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Соликамска, работавшая финансовым экспертом в одном из банковских офисов, придумала способ выведения денежных средств со счетов клиентов. Жертвами 29-летней девушки стали пенсионеры. В течение шести лет, с августа 2017-го по сентябрь 2023 года, она похитила более 3 млн руб.

В полиции Прикамья рассказали, что пожилые люди обращались в банк для оформления вкладов. Преступница готовила для них необходимые документы, по которым якобы открывала вклад, и давала их подписать. В действительности все деньги она переводила на расчётные счета клиентов и выпускала локальные карты. На телефоны пенсионеров приходил пин-код для этих карт, который девушка записывала себе, получая таким образом доступ к чужим сберегательным счетам. Как только пенсионеры покидали отделение банка, она обналичивала денежные средства.

Большинству клиентов она помогала продлевать договоры по вкладам, убеждая, что банк заботится о своих клиентах и их сбережения растут в соответствии с процентной ставкой. Многие из года в год продлевали пустые вклады и не знали, что их деньги ушли в чужой карман в первый же день обращения в финансовую организацию.

«Потерпевшими от преступных деяний банковского работника стали 12 граждан, самому старшему было почти 90 лет. Суммы похищенных средств варьируются от 50 до 750 тыс. руб. Как пояснила сама виновная, более 3 млн руб., которые она вывела со счетов пожилых соликамцев, были потрачены на погашение собственных долгов», — рассказали краевом ГУ МВД.

Суд признал девушку виновной в совершении 12 преступлений, предусмотренных пп. «в" и "г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), и приговорил её к лишению свободы сроком на пять лет и один месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Реальное отбытие наказания отсрочено до достижения её ребёнком 14 лет. В данный момент приговор не вступил в законную силу.

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