«Азот» — в числе «100 лучших предприятий и организаций России-2024»
Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вошел в список «100 лучших предприятий и организаций России-2024» и получил почётный диплом победителя конкурса в номинации «Лучшее предприятие химической промышленности».
Решение о включении в число лучших принято оргкомитетом
международного форума «Инновации и развитие».
Экспертный совет, который включал сопредседателей и оргкомитет
форума «Инновации и развитие», представителей средств массовой информации,
профильных общественных организаций, оценивал достижения предприятия, итоги
участия во всероссийских и международных выставках и конкурсах, в
профессиональных объединениях, наличие государственных и общественных наград.
Победители определялись по следующим критериям: деловая репутация, деловая
активность, участие в благотворительных, спонсорских программах, мероприятиях
социальной направленности, развитие трудовых ресурсов, реализация инновационных
проектов.
Экспертным советом также было принято решение о награждении
почётными медалями главного инженера «Азота» Сергея Акимова («За доблестный
труд») и главного специалиста проектно-конструкторского отдела Николая Кочкина
(«За инновации и развитие»). Вручение наград состоится на предприятии в День
химика.
Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
— «Азот» — динамично развивающееся предприятие с высокой
социальной ответственностью. Основа успеха — профессионализм сотрудников и высокое
качество выпускаемой продукции. Для нас важно признание работы на всероссийском
уровне как лучшего предприятия химической отрасли. В этой значимой награде заслуга
каждого сотрудника «Азота».
Всероссийский конкурс «100 лучших предприятий и организаций России» проводится в целях содействия развитию, повышению эффективности и качества работы предприятий, росту квалификации и профессионализма руководителей и специалистов. Участниками являются организации и предприятия, образовательные и научные учреждения, журналисты и средства массовой информации.
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