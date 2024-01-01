«Азот» — в числе «100 лучших предприятий и организаций России-2024» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вошел в список «100 лучших предприятий и организаций России-2024» и получил почётный диплом победителя конкурса в номинации «Лучшее предприятие химической промышленности».

Решение о включении в число лучших принято оргкомитетом международного форума «Инновации и развитие».

Экспертный совет, который включал сопредседателей и оргкомитет форума «Инновации и развитие», представителей средств массовой информации, профильных общественных организаций, оценивал достижения предприятия, итоги участия во всероссийских и международных выставках и конкурсах, в профессиональных объединениях, наличие государственных и общественных наград. Победители определялись по следующим критериям: деловая репутация, деловая активность, участие в благотворительных, спонсорских программах, мероприятиях социальной направленности, развитие трудовых ресурсов, реализация инновационных проектов.

Экспертным советом также было принято решение о награждении почётными медалями главного инженера «Азота» Сергея Акимова («За доблестный труд») и главного специалиста проектно-конструкторского отдела Николая Кочкина («За инновации и развитие»). Вручение наград состоится на предприятии в День химика.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— «Азот» — динамично развивающееся предприятие с высокой социальной ответственностью. Основа успеха — профессионализм сотрудников и высокое качество выпускаемой продукции. Для нас важно признание работы на всероссийском уровне как лучшего предприятия химической отрасли. В этой значимой награде заслуга каждого сотрудника «Азота».

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Всероссийский конкурс «100 лучших предприятий и организаций России» проводится в целях содействия развитию, повышению эффективности и качества работы предприятий, росту квалификации и профессионализма руководителей и специалистов. Участниками являются организации и предприятия, образовательные и научные учреждения, журналисты и средства массовой информации.

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