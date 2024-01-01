В Перми мужчина погиб на пожаре из-за телефона Возгорание произошло в квартире Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Перми в квартире пятиэтажки самовоспламенился сотовый телефон, который стал причиной гибели человека. После возгорания самостоятельно из дома на улицу вышли пятеро жильцов, а ещё двоих специалисты МЧС России вывели в спасустройствах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На место происшествия выехали 10 огнеборцев на трёх спецмашинах.

Погорельца спасатели обнаружили уже без признаков жизни. Сотрудники МЧС пытались его реанимировать до прибытия врачей, но мужчина скончался.

Площадь пожара составила 2 кв м.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю призывают всех жителей региона не оставлять на зарядке без внимания технику, не класть её под подушку, беречь телефон и зарядное устройство от перегрева.

Кроме того, в ведомстве советуют установить в жилье пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.

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