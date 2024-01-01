В Перми задержали организаторов незаконной миграции Ими оказались пенсионер-предприниматель и сотрудница пермского вуза Поделиться Твитнуть

В Перми следователи предъявили обвинение 62-летнему мужчине и 39-летней женщине по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, с 1 сентября 2023 года по 15 марта этого года индивидуальный предприниматель и преподаватель одного из вузов Перми оказывали незаконную помощь иностранцам по сдаче экзаменов по русскому языку, истории и основам российского законодательства.

Следователи считают, что фигурантка дела проводила тестирование иностранных граждан с нарушением требований действующего законодательства: она отражала в экзаменационных материалах данные, не соответствующие реальному уровню знаний тестируемых, после чего направила результаты в учебное заведение для обработки результатов.

В итоге фигуранты уголовного дела выдали мигрантам заведомо фиктивные сертификаты, с помощью которых можно оформить трудовой патент, предоставляющий право находиться на территории России более 90 суток. Таким образом, обвиняемые стали организаторами незаконного пребывание иностранных граждан на территории РФ.

Преступление выявлено при содействии Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю. Дома у фигурантов прошли обыски. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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