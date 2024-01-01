В Перми 16 апреля прогремит первая гроза Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Перми во вторник, 16 апреля, около 17 час. ожидается первая в этом году гроза. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С юго-запада сейчас смещается тыловая часть циклона, из-за которой сформировалась линия неустойчивости с грозами. В Чайковском гроза уже прогремела, теперь кучево-дождевые облака движутся на восток и северо-восток и к вечеру доберутся до краевого центра.

Во время грозы возможно усиление ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха будет около 11°С.

В среду и четверг в Перми тоже возможны небольшие дожди, максимальная температура днём будет расти: 17 апреля — до +14°С, 18 апреля — до +15°С.

19-20 апреля ожидается мощный вынос тепла. Максимальная температура воздуха будет близка к суточным рекордам, в Перми столбики термометров покажут около +23°С.

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