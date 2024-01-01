В Пермском крае дочь погибшего ДТП водителя скорой отсудила миллион Трагедия произошла в январе прошлого года Поделиться Твитнуть

По решению Пермского краевого суда увеличена сумма компенсации морального вреда дочери погибшего зимой 2023 года водителя скорой помощи с 470 тыс. руб. до 970 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Ранее суд удовлетворил гражданские иски сына и дочери погибшего водителя скорой помощи, который разбился в ДТП в январе прошлого года на трассе Кунгур-Соликамск. Им присудили 400 тыс. рублей и 470 тыс. рублей соответственно.

Мужчина согласился с решением суда, а его сестра посчитала, что этих средств недостаточно, чтобы компенсировать ей переживания от смерти отца, который был рядом и поддерживал её долгие годы. Вместе с другими потерпевшими она обратилась в Пермский краевой суд с требованиями пересмотреть вынесенное решение. В итоге апелляционная инстанция увеличила сумму компенсации до 970 тыс. рублей.

Напомним, 23 января около 15.00 на 169 км автодороги Кунгур—Соликамск в Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель большегруза «Вольво» допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, по которой в это время двигался микроавтобус «Газель» филиала Пермской городской клинической больницы №4 в КУБе, перевозивший больных, которые возвращались из Губахи в Гремячинск после обследования.

Всего в «Газели» находилось шесть человек: пять пациентов и водитель. Три пациента и шофёр скончались на месте ДТП. Двоих пострадавших отправили в больницу.

В ходе расследования уголовного дела была доказана вина водителя грузовика. Ему назначили наказание в виде трёх лет принудительных работ, а компанию-собственника большегруза обязали выплатить родственникам погибших компенсацию моральных страданий, которые им пришлось испытать из-за потери близких.

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