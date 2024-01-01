Страх потерять деньги заставил врача в Перми отдать мошенникам все сбережения Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в пресс-службе полиции Прикамья, в Перми врач одной из городских больниц попался на уловку мошенников. В начале марта этого года на стационарный телефон его мамы позвонил неизвестный, который представился следователем следственного комитета по региону, и сообщил, что базы данных банков подверглись мошеннической атаке. Это привело к утечке персональных данных мамы врача, и все деньги заблокированы. Мужчине сообщили, что с ним свяжутся представители Центробанка, чтобы принять меры.

После этого врачу позвонил якобы специалист службы безопасности банка, попросив самостоятельно снять деньги и передать их на сохранность специально направленному курьеру. В течение месяца мужчина частями передавал личные сбережения приезжающему к нему домой посыльному. Страх потерять деньги довели потерпевшего до крайности. Мужчина отдал курьеру и золотые монеты, хранящиеся дома. Общий ущерб составил около 6 млн руб.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что аферисты звонят пермякам под предлогом оперативного расследования. Они представляются сотрудниками правоохранительных органов, которые якобы ведут дело о массовых утечках персональных данных из банков. Причём действуют они якобы по поручению Центробанка. После этого они просят жертву для защиты денег перевести их на безопасный счёт или передать курьеру, который сам положит сбережения на нужные реквизиты.

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