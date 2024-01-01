В Чайковском по искам прокурора в пользу пенсионеров взыскано более 1,2 млн рублей Ранее пожилые люди перевели эти деньги на счета мошенников Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

yandex.ru

Чайковская городская прокуратура провела проверку по обращениям пенсионеров, пострадавших от действий мошенников. Ранее пожилые люди, введённые в заблуждение, перевели на счета неизвестных свыше 1,2 млн руб., в связи с чем правоохранительные органы возбудили уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как пояснили в надзорном ведомстве, с банковских счетов пенсионеров путём обмана были похищены более 1,2 млн рублей. Органы предварительного следствия установили владельцев банковских счетов, на которые были переведены деньги.

По результатам проверки материалов уголовного дела прокуратура направила иски в суд о взыскании неосновательного обогащения с лиц, на чьи счета поступили похищенные деньги.

По решению Еманжелинского городского суда (Челябинская область) и Юргинского городского суда (Кемеровская область) требования прокурора были удовлетворены. В пользу потерпевших взыскана вся украденная сумма. Решения судов в законную силу пока не вступили.

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