Здание первого в Прикамье книжного магазина отремонтирует подрядчик из Перми Работы должны завершиться в июне Поделиться Твитнуть

В Перми выбран подрядчик на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где в 1876 г. был открыт первый в крае книжный магазин О.П. Петровской». Речь идёт о доме по адресу: Пермь, ул. Ленина, 34 (на углу улиц Ленина и Сибирской). Текущий ремонт помещений за 1 064 214,24 руб. выполнит пермское ООО «Евразия-сервис».

На все работы на площади 172,3 кв. м с согласованием в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края исполнителю отводится 76 дней.

Одно из условий — ремонт не должен мешать текущей деятельности подразделений администрации Перми (в здании располагается департамент ЖКХ).

Напомним, в январе 1876 года в Перми был открыт первый в крае книжный магазин, организованный ссыльным поляком, участником польского восстания 1863 года Юзефом Юлиановичем Пиотровским (Иосифом Юлиановичем Петровским), и оформленный на имя его жены О.П. Петровской (Пушиной).

Магазин размещался в угловой части первого этажа тогда ещё двухэтажного кирпичного здания. Построен дом был в 1862-1863 годах для коллежского секретаря А.Г. Костарева, а в 1873 году продан купцу В.А. Ковальскому. Второй этаж здания был жилой, в первом размещались различные магазины — колбасный, аптекарский, табачный, шляпная мастерская, парикмахерская и т.п.

В 1897-1917 годах на втором этаже располагалось Пермское отделение управления министерства земледелия, в 1911-1917 годах — музыкальная школа Э.Э. Петерсен, в 1919-1920 годах — Губком комсомола. В 1950-е годы дополнительно были надстроены два этажа. В последнее время в доме находился гастроном «Центральный» (уже закрыт) и офисные помещения.

Книжный магазин долгое время являлся центром культурной жизни города, а его владелец — одним из организаторов, а позднее членом совета и казначеем Пермского научно-промышленного музея. Магазин проработал до 1919 года.

ООО «Евразия-сервис», которое выполнит ремонт помещений, относится к категории микропредприятий. Уставный капитал составляет 12,5 тыс. руб. Учредитель и руководитель — Алексей Плешивых. В 2023 году организация получила выручку в сумме 347 млн руб., на 31 декабря 2023 года совокупные активы организации составляли 197 млн руб.

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