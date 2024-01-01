Памятник архитектуры Перми передали Главному управлению ФСИН Ранее там находилось региональное управление Росреестра Поделиться Твитнуть

За Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Пермскому краю закреплено право на оперативное управление административным зданием по адресу: Пермь, ул. Петропавловская, 51 — это памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Доходный дом М.М. Барановой». Об этом сообщили в Территориальном управлении Росимущества в Пермском крае.

Общая площадь здания составляет 2371.9 кв. м.

«Предоставление здания управлению ФСИН по Пермскому краю позволит расширить штат сотрудников, а также обеспечить сохранение исторического облика центральной части города Перми», — прокомментировали решение в Росимуществе.

Двухэтажный каменный дом был построен в конце XIX века архитектором Р.И. Карвовским и принадлежал купчихе Марии Барановой. Она владела магазинами бакалеи на Черном рынке, который находился на территории нынешнего Сквера уральских добровольцев. Её муж Григорий Баранов торговал пряниками и кренделями, которые пеклись в этом доме.

Часть комнат второго этажа сдавалась под квартиры, и в них жили, например, артисты антрепризы. Также купчиха сдавала помещения дома другим торговцам в аренду. Так, здесь размещалось товарищество «Караван», торговавшее чаем и сахаром, магазины калош и резиновых изделий, бакалея и магазин детских игрушек. Кроме того, в здании были скорняжная и шорная мастерские.

В 1909 году на верхнем этаже дома установили кинематографический аппарат «Модерн». После революции в здании открылся почтамт, а в 1930-е годы — клуб речников им. Сталина. В последнее время там находилось управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.

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