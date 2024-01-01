Памятник архитектуры Перми передали Главному управлению ФСИН

Ранее там находилось региональное управление Росреестра

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Петропавловская 51

фото: domofoto.ru

За Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Пермскому краю закреплено право на оперативное управление административным зданием по адресу: Пермь, ул. Петропавловская, 51 — это памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Доходный дом М.М. Барановой». Об этом сообщили в Территориальном управлении Росимущества в Пермском крае.

Общая площадь здания составляет 2371.9 кв. м.

«Предоставление здания управлению ФСИН по Пермскому краю позволит расширить штат сотрудников, а также обеспечить сохранение исторического облика центральной части города Перми», — прокомментировали решение в Росимуществе.

Двухэтажный каменный дом был построен в конце XIX века архитектором Р.И. Карвовским и принадлежал купчихе Марии Барановой. Она владела магазинами бакалеи на Черном рынке, который находился на территории нынешнего Сквера уральских добровольцев. Её муж Григорий Баранов торговал пряниками и кренделями, которые пеклись в этом доме.

Часть комнат второго этажа сдавалась под квартиры, и в них жили, например, артисты антрепризы. Также купчиха сдавала помещения дома другим торговцам в аренду. Так, здесь размещалось товарищество «Караван», торговавшее чаем и сахаром, магазины калош и резиновых изделий, бакалея и магазин детских игрушек. Кроме того, в здании были скорняжная и шорная мастерские.

В 1909 году на верхнем этаже дома установили кинематографический аппарат «Модерн». После революции в здании открылся почтамт, а в 1930-е годы — клуб речников им. Сталина. В последнее время там находилось управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.

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