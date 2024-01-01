Спрос на аренду складов в Пермском крае за год упал на 15% А на покупку — вырос на 12% Поделиться Твитнуть

Аналитиками «Авито Недвижимости» подведены итоги первого квартала 2024 года на рынке продажи и аренды складских помещений, и сделано сравнение с показателями того же периода прошлого года.

В сегменте продажи складов за год предложение в Пермском крае снизилось на 2%, а в среднем по России, наоборот, выросло на 16%. Количество доступных для приобретения таких объектов по сравнению с первым кварталом кварталом 2023 года увеличилось в 18 из 32 регионов.

Спрос на покупку складских помещений в Прикамье вырос на 12%, тогда как в целом по России динамика противоположная (-1%). Рост зафиксирован в 15 из 32 регионов исследования.

Цены на приобретение складских помещений в Пермском крае выросли на 80%, а в среднем по России - только на 44%. Только в 7 из 32 регионов стоимость покупки такой коммерческой недвижимости снизилась.

В сегменте аренды складских помещений предложение за год в Пермском крае сократилось на 21% (по России - на 9%). При этом количество доступных вариантов для аренды выросло в 12 из 32 регионов исследования.

Спрос на аренду складов по сравнению с I кварталом 2023 года в Прикамье снизился на 15% (по России вырос на 11%). Положительная динамика наблюдалась в 23 из 32 регионов.

Цены на долгосрочную аренду складских помещений за год в среднем по России не изменились, а в Пермском крае выросли на 11%.

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