Алёна Бронникова Количество вакансий для людей с инвалидностью в Прикамье за год выросло на 56% В текущем году тенденция сохраняется Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По итогам прошлого года в Пермском крае количество вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья выросло до 4,3 тыс. Рост показателей в сравнении с 2022 годом составил 56%. Такие данные приводит сервис hh.ru.

Большую долю из них составляют предложения для операторов call-центра — 19% от общего числа инклюзивных вакансий, для менеджеров по продажам — 15%, курьеров — 13%. Предлагаемая медианная зарплата в прошлом году выросла на 36% и составила 63 тыс. руб.

В целом по стране вакансий для людей с ОВЗ в 2023 году зарегистрировано 282,2 тыс. Это на 34% больше, чем годом ранее.

«Рост вакансий, в которых работодатель готов рассматривать кандидатов с ограничением по здоровью — это позитивный тренд на рынке труда. Он начал развиваться в 2022 году и продолжит набирать обороты, поскольку этот сегмент соискателей действительно может быть источником рабочей силы. Это ещё один шаг к расширению границ подбора персонала: без предубеждений, а только со skill-based-подходом», — комментирует директор компании на Урале Оксана Сидлецкая.

Она также отметила, что тенденция сохраняется и в 2024 году. В первом квартале года открылось более 1,1 тыс. инклюзивных вакансий, что на 45% больше, чем за АППГ.

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