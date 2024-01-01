В Москве нашли мёртвым сына экс-прокурора Перми По предварительным данным, смерть была естественной Поделиться Твитнуть

Валентин Степанков

Архив ИД «Компаньон»

Сын экс-прокурара Перми и бывшего генерального прокурора РФ Валентина Степанкова Денис Степанков 1977 г.р. найден мёртвым в своей квартире на Дубининской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Тело мужчины обнаружил отец, пришедший в гости. «По предварительным данным, смерть была естественной. Причиной является острая сердечная недостаточность», — сказал собеседник агентства.

Валентин Степанков — первый генеральный прокурор России, эту должность он занимал с 1991 по 1993 год. Он уроженец Перми, выпускник юрфака ПГУ, с 1983 по 1987 год был прокурором Перми. В 1995 году Валентин Степанков вернулся в Прикамье и стал заместителем главы администрации Пермской области, затем был избран депутатом Госдумы РФ II созыва от Березниковского одномандатного избирательного округа № 137. С 1997 по 2000 год являлся председателем Совета директоров ОАО «Пермские моторы» и ОАО «Авиадвигатель», участвовал в создании ОАО «Пермский моторный завод» и возглавлял его совет директоров. Отстаивал интересы Кизеловского угольного бассейна в период его ликвидации и утверждения программы социальной поддержки его работников в 1998-1999 годах. Затем в разные годы занимал посты в полпредстве ПФО, Совете безопасности РФ, министерстве природных ресурсов РФ. Покинул госслужбу в 2006 году.

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