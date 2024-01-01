При подготовке к отопительному сезону «Т Плюс» проверит более 2 тысяч км теплосетей Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приступили к проверке теплосетей на прочность и плотность. Мероприятия ведутся в Перми на участках, где не требуется отключение подачи тепловой энергии потребителям. Всего в краевой столице будет проверено 2056 км теплосетей.

В компании напоминают: согласно законодательству о сроках отключений горячей воды, жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надёжности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

Если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую дом. Также жители могут обратиться в тепловую справочную службу по тел. 8 (342) 259-39-98.

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