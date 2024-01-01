Школьники Прикамья победили в интеллектуальной олимпиаде ПФО Пермская сборная обошла команды из 13 регионов округа Поделиться Твитнуть

Команда Пермского края заняла первое место в интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа среди школьников, проходившей в Перми. Об этом сообщает министерство образования и науки Прикамья.

По данным ведомства, соревнования проводились по четырём направлениям: «Робототехника», «Управление беспилотными летательными аппаратами», «Решение изобретательских задач» и «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Два последних турнира выиграла команда Пермского края, что позволило ей возглавить общий зачёт. Второе место в итоговой турнирной таблице заняли школьники из Республики Марий Эл, третье – ребята из Республики Башкортостан.

«Уверен, что для каждого участника это замечательное мероприятие стало миксом радости, новых открытий, захватывающих моментов, приятных знакомств и увлекательных событий… Участие в этой олимпиаде – важный шаг на пути самоопределения и выбора профессии», – отметил заместитель полпреда президента России в ПФО Олег Машковцев.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил пермскую команду с победой в своём телеграм-канале: «В Прикамье много талантливой и смышлёной молодёжи. Благодарю за поддержку олимпиады полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Анатольевича Комарова. Поздравляю победителей, всех участников и их наставников с достойным результатом!».

Как добавили в региональном минобразования, благодаря победе в игре «Что? Где? Когда?» команда Пермского края отправится на чемпионат России, который пройдёт на ВДНХ 14 и 15 мая.

Заключительный этап олимпиады проходил в Перми в течение трёх дней, с 12 по 14 апреля. В нём приняло участие более 80 ребят из 14 регионов России. Победители и призёры соревнований в командном и индивидуальных зачётах получили дипломы, ценные призы и фирменные кубки за победу. А ещё ребята смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в большинство вузов округа.

Помимо соревнований, для школьников была подготовлена культурная программа. В первый день для участников провели пешеходную экскурсию по Перми, во второй день ребята посетили компанию «Промобот» и Пермский политех.

Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа является социально значимым общественным проектом. Учредителем события выступает Аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО, организатором – региональное министерство образования и науки и краевой центр «Муравейник».

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