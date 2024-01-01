Пропавшего перед Новым годом пермяка нашли погибшим Поделиться Твитнуть

В Перми нашли погибшим 44-летнего местного жителя Сергея Я. Об этом в своём сообществе ВКонтакте сообщили представители поискового отряда «ПрикамьеПоиск».

Ориентировки мужчины появились в конце декабря прошлого года. Публиковались его фотографии и приметы. Сообщалось, что Сергей пропал перед Новым годом, и что в последний раз его видели в гостях в м/р Лёвшино. После этого пермяк перестал выходить на связь с родственниками.

Информация о гибели пропавшего появилась 14 апреля. Обстоятельства, при которых было найдено тело, не приводятся. Не сообщается и о причинах гибели.

Ранее волонтёры уже поясняли, почему не разглашают подробности поисков. Если челoвекa нaшли пoгибшим, рoдным всегда тяжело это принять, а подрoбности, дoступные чужим людям, только усугубят бoль и вызовут ненужнoе любопытствo, заявили они. Поисковики также обращают внимание на то, что личная жизнь каждого человека защищена закoном.

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