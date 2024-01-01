До начала весенне-полевых работ аграриям Прикамья выдано субсидий на 1 млрд рублей Сельхозпредприятия готовят технику, закупают ГСМ и всё необходимое для успешного начала посевной Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Перед началом весенне-полевых работ-2024 сельхозпроизводителям Пермского края выдали субсидии на сумму более 1 млрд руб. Об этом в ходе совещания с главами округов, посвящённого готовности предприятий и хозяйств к посевной кампании, сообщил министр АПК Прикамья Павел Носков.

По словам главы ведомства, финансовая поддержка аграриям оказывается до начала сезона второй год подряд.

«Развитие малого и среднего предпринимательства на селе — один из главных приоритетов Пермского края. Для поддержки аграриев разработан целый комплекс мер государственной поддержки по предоставлению льготного кредитования и сельской ипотеки. В 2023 году благодаря тому, что поменяли порядок, смогли выдавать субсидии раньше — первые перечисления довели до сельхозпроизводителей уже в марте–апреле. В этом году перед началом аграрного сезона уже доведено более 1 млрд руб.», — отметил Павел Носков.

Министр АПК Пермского края обратил внимание на то, что в регионе продолжают увеличиваться посевные площади — в этом году они достигнут 690 тыс. га, из них 278 тыс. га под яровым севом.

Как ожидают в региональном минагро, весенне-полевые работы в Прикамье начнутся примерно через три недели, как только позволит погода. Сейчас аграрии активно настраивают технику, закупают ГСМ и всё необходимое, чтобы успешно начать посевную.

На встрече главы округов отчитались в готовности агропредприятий и фермерских хозяйств — поделились планами по посадкам, доложили о ремонте и закупке новой сельхозтехники, рассказали об обеспеченности семенами и минеральными удобрениями.

Павел Носков отметил, что на данный момент в регионе не выполнен план по закупке удобрений. Глава минагро призвал сельхозпроизводителей как можно скорее пополнить запасы.

Сейчас министерство агропромышленного комплекса Прикамья ведёт подготовку документов к объявлению отборов: по картофелю, овощам, погектарной поддержке и реализации зерна, которые состоятся уже в апреле–мае.

В планах АПК Пермского края на предстоящий сезон — сохранение объёмов по лизингу. В прошлом году был достигнут рекордный показатель – субсидировано 180 единиц, на это направлено 239 млн руб.

«Мера действительно показала свою эффективность. Мы не намерены сбавлять темпы, и хотим переработать порядок по лизингу и перейти на финансовое обеспечение затрат. В планах — доводить денежные средства до момента оплаты первоначального взноса за технику. Таким образом, мы уйдём от заморозки денежных средств», — подчеркнул Павел Носков.

Дополнительно участники совещания обсудили вопросы введения земель сельхозназначения в оборот, а также хранения и вовлечения побочных продуктов животноводства в сельскохозяйственное производство.

В заключение встречи Павел Носков напомнил, что к полевым работам предъявляется самое главное требование — соблюдение агротехнических и календарных сроков, так как в земледелии фактор времени является одним из ключевых.

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