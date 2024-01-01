Суд отказал жителю Прикамья в отмене взятого по требованию мошенников кредита Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае березниковец обратился в суд с требованием отменить кредит, который он оформил по просьбе мошенников. Он просил признать кредитный договор недействительным и потребовал взыскать с банка компенсацию за эмоциональный ущерб и судебные издержки. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Березниковского городского суда.

По словам мужчины, в феврале 2022 года ему позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками банка. Они обманом заставили жертву оформить кредит, снять деньги и положить их на неизвестный счёт. Мужчина обратился в полицию, и было заведено уголовное дело.

После этого пострадавший обратился в банк с заявлением о мошенничестве, но банк ответил, что все операции по счёту были проведены законно.

Суд установил, что банк проводил все операции в соответствии с законом, а условия кредитования были согласованы сторонами. Кроме того, банк выполнил все свои обязательства перед клиентом, перечислив ему необходимую сумму. В результате суд отказал в удовлетворении иска.

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