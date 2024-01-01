Алёна Бронникова Более 130 домов в Перми ожидают плановые отключения воды с 15 по 23 апреля Опубликован график отключения водоснабжения Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

yandex.ru

Компания «Новогор-Прикамье» опубликовала график отключения холодной воды в Индустриальном, Кировском, Ленинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми на ближайшие девять дней. В этот период будут проведены плановые ремонтные работы. Всего до 23 апреля отключения пройдут в 137 многоквартирных и частных домах.

В связи с заменой участка водопровода протяжённостью 10 м с 10 часов 15 апреля на сутки останутся без воды дома:

— ул. Уфимская, 1, 2, 2а, 4, 6, 6а, 10;

— ул. Солдатова 26, 26/1, 28, 28а, 30, 30а, 32.

Во вторник на ул. Клименко, 24а будет проводиться замена задвижки. На период с 10 до 19 часов 16 апреля останутся дома:

— ул. Клименко 24а — ввод со стороны ул. Клименко;

— ул. Пушкина 3 — правый ввод на ЦТП №4.

Замена задвижки также планируется 17 апреля с 9:30 до 19:30 по ул. Новосибирской, 17. На это время без воды останутся:

— ул. Новосибирская, 14, 15, 16, 17, 18, 18а;

— ул. Сергинская, 20 и 27.

Для подключения вновь построенного водопровода с 9 утра 17 апреля до 9 утра 18 апреля отключат водоснабжение дома по ул. Косякова, 17.

В среду замена задвижки планируется на нескольких объектах. По этой причине в Орджоникидзевском районе с 9 до 19 часов отключения ожидают:

— ул. Домостроительная, 35, 37, 60, 70, 72, 76, 78, 80;

— пер. Черёмуховый, 3, 4, 5, 6, 7, 12;

— пер. Черёмуховый 2-й, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15;

— ул. Лоцманская, 1, 5а;

— ул. Цимлянская, 14, 16, 18.

В Свердловском районе водоснабжение будет отсутствовать с 9:30 до 19:30 по адресам:

— ул. Маршрутная, 1, 5, 11, 11б, 11а;

— ул. Газеты «Звезда», 33, 35, 38б;

— ул. Пушкина, 64, НС (Краснова, 24);

— ул. Краснова, 16а, 18, 18/1, 24, 24 лит Д, 24б, 24 к 1, 25.

Как объяснили в компании, некоторые отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений. Так, в субботу, 20 апреля, запланированы работы по замене задвижки на Краснодонской и Космонавта Беляева. Без воды останутся:

— частные дома на Краснодонской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

— ул. Суперфосфатная, 20, 22;

— ул. Беляева, 40г, 40д.

Для подключения вновь построенного водопровода 20 апреля с 9:30 на сутки отключат воду в Кировском районе:

— ул. Г. Панфилова, 16;

— ул. Ялтинская, 10;

— ул. Херсонская, 2 (д/сад).

Для замены задвижки 22 апреля с 9:30 до 19:30 отключат воду по адресам:

— ул. Лодыгина, 37;

— ул. Вижайская, 5, 7, 8, 10, 12;

— ул. Емельяна Ярославского, 30, 34, 34а, 36, 38.

Ещё ряд домов в Свердловском районе останется без воды 23 апреля. В связи с работами по замене задвижки водоснабжение отключат в домах:

— ул. Сергинская, 22, 22а, 24, 26, 28, 29, 31, 33;

— ул. Весенняя, 7, 8;

— ул. Анвара Гатауллина, 13, 15, 17, 17а, 18, 22, 23, 25;

— ул. Новосибирская,16а;

— ул. Кузбасская, 37а.

В «Новогоре» просят с пониманием отнестись к подобным ситуациям и сделать необходимый запас воды.

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