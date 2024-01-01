Андрей Стрельцов «Парма» уступила в гостях «Зениту» Встреча закончилась счётом 77:66 Поделиться Твитнуть

Группа "Единая Лига ВТБ" ВКонтакте

«Парма» свой последний матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в группе А провела в Санкт-Петербурге. Соперником был местный «Зенит». Воскресная встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 77:66.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист пермской команды Би Джей Джонсон, в активе которого 22 очка.

«Парма» осталась на пятом месте в турнирной таблице и, напомним, в серии плей-офф встретится с «Локомотивом-Кубань».

«Зенит" — лидер чемпионата, в хорошей форме. Наша задача была справиться со снайперами, но не удалось. У наших лидеров не было мотивации. Надо к плей-оффу найти эту мотивацию, чтобы играли на победу. Для нашего клуба пятое место — уже успех, но наша задача — дать максимальный бой "Локомотиву" и пройти в следующий раунд. Понятно, что будет очень сложно, но мы готовы», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин.

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