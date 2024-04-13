Андрей Стрельцов ФК «Амкар Пермь» победил в первом матче нового сезона Пермская команда обыграла нижегородскую «Волну» со счётом 1:0 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ФК «Амкар Пермь»

В субботу, 13 апреля, на стадионе «Звезда» стартовал чемпионат второй лиги в четвёртой группе Дивизиона Б. ФК «Амкар Пермь» в стартовой игре встречался с нижегородской футбольной командой «Волна» и одержал победу.

В ходе всего матча хозяева поля имели преимущество, создавали моменты, но забить не могли. Лишь в конце второго тайма, на 80 минуте, Илья Юрченко ударом головой отправил мяч в ворота соперников. Итоговый счёт поединка — 1:0 в пользу «красно-чёрных».

По словам главного тренера хозяев поля Андрея Блажко, «Волга» применила очень оборонительную тактику игры, преодолеть защиту гостей удалось не в последнюю очередь за счёт волевых качеств игроков и поддержки болельщиков. Помогли взбодрить игру и замены по ходу встречи.

Следующий матч «Амкар Пермь» проведёт 19 апреля, также в Перми. Соперником будет ФК «Сокол» из Саратова.

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