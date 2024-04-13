Андрей Стрельцов
ФК «Амкар Пермь» победил в первом матче нового сезона
Пермская команда обыграла нижегородскую «Волну» со счётом 1:0
В ходе всего матча хозяева поля имели преимущество, создавали моменты, но забить не могли. Лишь в конце второго тайма, на 80 минуте, Илья Юрченко ударом головой отправил мяч в ворота соперников. Итоговый счёт поединка — 1:0 в пользу «красно-чёрных».
По словам главного тренера хозяев поля Андрея Блажко, «Волга» применила очень оборонительную тактику игры, преодолеть защиту гостей удалось не в последнюю очередь за счёт волевых качеств игроков и поддержки болельщиков. Помогли взбодрить игру и замены по ходу встречи.
Следующий матч «Амкар Пермь» проведёт 19 апреля, также в Перми. Соперником будет ФК «Сокол» из Саратова.
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