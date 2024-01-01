Екатерина Артёмова
Из пожарной части в Пермском крае массово уволились сотрудники
С начала года часть покинули 22 работника
По данным издания, после массового увольнения на дежурства стали заступать лично командир пожарной части и его заместитель.
В ГУ МЧС по Пермскому краю, комментируя ситуацию, заявили, что пожарно-спасательная часть №115 работает в штатном режиме и готова к выполнению задач по предназначению.
«Люди увольняются, находя более удобные условия работы и труда. Рассматриваются кандидаты на вакантные должности», — сообщили в региональном главке МЧС.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.