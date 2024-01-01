Екатерина Артёмова Из пожарной части в Пермском крае массово уволились сотрудники С начала года часть покинули 22 работника Поделиться Твитнуть

Фото: пожарно-спасательная часть №115 / Яндекс Карты

Из пожарно-спасательной части №115 в Добрянке с начала 2024 года уволились 22 сотрудника. Как рассказали бывшие работники станции порталу 59.RU, причиной стали плохие условия труда: заработная плата пожарных и водителей в течение последних четырёх лет держится на одном уроне — 28-30 тыс. руб., надбавки урезаются, в части нет горячей воды, а зимой в помещениях настолько холодно, что в гаражных цистернах замерзает вода для тушения.

По данным издания, после массового увольнения на дежурства стали заступать лично командир пожарной части и его заместитель.

В ГУ МЧС по Пермскому краю, комментируя ситуацию, заявили, что пожарно-спасательная часть №115 работает в штатном режиме и готова к выполнению задач по предназначению.

«Люди увольняются, находя более удобные условия работы и труда. Рассматриваются кандидаты на вакантные должности», — сообщили в региональном главке МЧС.

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