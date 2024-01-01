Из-за ремонта теплосети в Перми на две неделе закроют проезд на улице Революции Поделиться Твитнуть

Для проведения ремонта участка теплосети возле здания краевой психиатрической больницы в Свердловском районе Перми будет перекрыт междворовой проезд. Об этом сообщают в Пермском филиале «Т Плюс».

По данным теплоэнергетиков, движение на ул. Революции, 56д будет ограничено с 9:00 15 апреля до 9:00 29 апреля. Для местных жителей организуют выезды на улицы Революции, Глеба Успенского и Куйбышева.

Ограничения согласованы с Пермской дирекцией дорожного движения, ГИБДД и администрацией города. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршрут движения.

Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает: ремонт теплосетевой инфраструктуры необходим для обеспечения стабильной подачи тепла и горячей воды пермякам.

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