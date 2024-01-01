«Учителем года» в Прикамье стала педагог пермской школы № 77 Всего в региональном этапе конкурса приняло участие 163 человека Поделиться Твитнуть

Победителем краевого этапа конкурса «Учитель года – 2024» стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Прикамья.

В этом году конкурс проводился под девизом «Семья — это школа, воспитывающая сердце и характер». В нём приняли участие 163 учителя. Итоги были подведены 12 апреля. Организаторы объявили имена призёров в семи номинациях, а также назвали абсолютного победителя, который представит Прикамье в финале всероссийского конкурса.

Как отметил во время торжественной церемонии губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, система школьного образования в Прикамье является одной из лучших в стране.

«Благодарю каждого за участие. Своим примером вы доказываете, как важно продолжать развиваться, не бояться новых вызовов. От вашего труда во многом зависит будущее региона и всей страны», — подчеркнул глава края.

Главный приз и символ «Учителя года» — статуэтку пеликана — учителю истории, обществознания и искусства с 11-летним стажем Ольге Апанасенко вручила министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина. В дополнение абсолютная победительница получит премию губернатора в размере 500 тыс. руб.

По данным краевого минобра, финальный этап конкурса проходил в два тура. В первом участников ждало три конкурсных испытания, где они представляли практики выстраивания коммуникации. По итогам была определена тройка лидеров в каждой номинации.

Второй тур состоял из двух этапов. Сначала педагоги должны были за минуту представить ответ на вопрос по актуальной проблеме, а затем финалисты рассуждали о перспективах регионального образования.

Победителями в номинациях стали:

«Педагог дошкольного образования» — психолог Култаевского детского сада «Колокольчик» Наталья Волегова;

«Учитель начальных классов» — педагог нытвенской школы № 3 им. Ю.П. Чегодаева Галина Комкина;

«Педагог дополнительного образования» — педагог Центра дополнительного образования «Дар» Кунгурского округа Виктор Габов;

«Педагог обучающихся с ОВЗ» — учитель адаптивной школы-интерната «Ступени» Перми Светлана Чиркова;

«Специалист в области воспитания» — советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями пермской школы № 145 Георгий Паниных;

«Педагог родного языка» — учитель начальных классов, учитель родного (коми-пермяцкого) языка Сепольской школы Кочевского округа Людмила Павлова.

Все они получат краевую премию в размере 75 тыс. руб., а призёры — по 50 тыс. руб. Финалисты, занявшие 4-7 места, получат 20 тыс. руб.

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