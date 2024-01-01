Алёна Бронникова В выходные в Пермском крае похолодает до –10 градусов Днём температура воздуха не превысит +10 градусов Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В ближайшие выходные Пермский край ожидает похолодание. По ночам температура воздуха будет опускаться ниже нуля градусов, сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

«В субботу в тылу циклона начнётся заток холода со стороны Республики Коми. Ожидается прохождение вторичного холодного фронта. Фронт пройдёт через северные районы края ночью, через южные — утром и днём» — рассказали эксперты.

Завтра, 13 апреля днём ожидаются небольшие дожди — до 3 мм осадков, которые прекратятся к вечеру. Ночью температура воздуха в северных районах края составит +1…+3°, в южных — до +5…+7°, в Перми около +5°. Днём воздух на севере прогреется до +2…+4°, на юге существеннее — до +8…+10°, в Перми до +7…+9°. Среднесуточная температура, будет значительно превышать норму, снег продолжит активно таять.

В ночь на воскресенье прогнозируется малооблачная погода и значительное похолодание. Ночью в столице региона температура воздуха ожидается около -4…-6°, в целом по краю -3…-8°, в восточной части до -10°. Днём будет слабый ветер, по краю +3…+8°, в Перми до +6°. Ночь на понедельник будет также малооблачной и прохладной: -1…-6°, на востоке до -10°.

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