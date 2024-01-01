Алёна Бронникова Мэрия Перми ищет собственника остановочного павильона «НПО Биомед» Объект планируют взять на баланс города Поделиться Твитнуть

В Перми ищут владельца павильона на остановке «НПО Биомед» в Свердловском районе. Департамент транспорта администрации города намерен сохранить уникальный объект, сообщается на сайте мэрии.

«Павильон, построен довольно давно, он достаточно вместительный и имеет необычную архитектуру. Хотелось бы сохранить его, а не менять на типовую конструкцию», — рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Чтобы сохранить павильон, администрации необходимо принять его на баланс города для ремонта и содержания в рамках обслуживания остановочных комплексов. Однако в данный момент не установлено, кому объект принадлежит. Власти просят собственника обратиться в МКУ «Городское управление транспорта» официально по электронной почте: gptprm@yandex.ru.

В прошлом году полномочия по содержанию и ремонту остановок в Перми были переданы от администраций районов в МКУ «Городское управления транспорта», подведомственное дептрансу. Павильоны регулярно моются, с них удаляются незаконные объявления и граффити, ежегодно проводится ремонт изношенных конструкций.

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