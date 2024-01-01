Пермский край отправил для жителей Оренбургской области партию гуманитарной помощи Объявлен сбор денежных средств Поделиться Твитнуть

Из Пермского края в Оренбургскую область для пострадавших от паводка отправлена гуманитарная помощь: 14 тонн бутилированной питьевой воды. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В формировании груза, как сказано в информации, участвовали представители краевого правительства, власти Перми, Очёра, Пермского муниципального округа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю. Груз будет доставлен к месту назначения транспортом министерства по чрезвычайным ситуациям.

В регионе также объявили сбор средств для пострадавших от наводнения на Южном Урале.

Напомним, в зоне ЧС сейчас работают пермские спасатели. Они помогают эвакуировать жителей Орска из подтопленных домов. В Оренбургскую область отправились 42 сотрудника ГУ МЧС России по Пермскому краю, они работают круглосуточно.

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