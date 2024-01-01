«Почту России» уличили в навязывании дорогостоящих услуг жителям Прикамья

В УФАС поступили жалобы от пермяков

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Почта России вывеска

m.tvpodolsk.ru

Пермское УФАС рекомендовало Управлению федеральной почтовой службы по Пермскому краю (филиалу АО «Почта России») не навязывать жителям региона дорогостоящие почтовые услуги, а также страхование при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

С начала этого года к пермским антимонопольщикам поступило более десяти обращений граждан, в которых сообщалось, что сотрудники почтовых отделений отказываются принимать и отправлять корреспонденцию (простые заказные письма), ссылаясь на «внутреннее распоряжение руководства». Работники почты говорили, что почтовые отправления принимаются только через предварительную регистрацию в электронной форме на сайте АО «Почта России».

В жалобах говорилось и об отказах принимать посылки I класса — вместо этого пермякам предлагали отправлять их более дорогостоящим экспресс-отправлением EMS. Кроме того, в УФАС поступили жалобы о навязывании страховки при оплате услуг ЖКХ через отделения АО «Почта России».

После этого антимонопольное ведомство УФАС провело совещание с представителями «Почты России», а также краевых управлений Роскомнадзора, Роспотребнадзора и прокуратуры. Сотрудники прокуратуры и Управления Роспотребнадзора рассказали о том, что получают аналогичные жалобы от граждан.

Управлению федеральной почтовой службы по Пермскому краю рекомендовали дополнительно разместить в почтовых отделениях информацию о недопустимости отказа в предоставлении дешёвых почтовых услуг, а также о добровольном характере получения страховки при оплате услуг ЖКХ.

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