В Прикамье капитан полиции расстрелял двух сослуживцев Происшествие случилось в Березниках Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В одной из квартир дома по ул. Юбилейной в Березниках Пермского края мужчина во время распития алкоголя поссорился со своими друзьями и несколько раз выстрелил в них из травматического пистолета. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ранее эта информация появилась в соцсетях.

По предварительным данным, после происшествия на место прибыли сотрудники полиции. Они задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Двух пострадавших направили в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.

Как выяснилось, дебоширом оказался оперативный сотрудник ОМВД России по Березниковскому городскому округу. В тот день у него был выходной.

Руководство краевого главка назначило служебную проверку. Материалы направлены в следственные органы, а сам сотрудник отстранён от выполнения служебных обязанностей. Если его вина подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что следователи уже начали процессуальную проверку. В ведомстве устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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