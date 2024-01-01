В Пермском крае школьницу избили, поставили на колени и заставили извиняться Поделиться Твитнуть

скриншот видео из тг-каналов

Утром 11 апреля в телеграм-каналах Прикамья появилось видео, на котором школьницу избивают и унижают сверстницы. В публикациях сказано, что инцидент произошёл в Чайковском Пермского края возле школы № 4.

На видеоролике жертву сначала ведут во двор, видимо, подальше от посторонних глаз, где начинается избиение. Её толкают, бьют по лицу и телу. Пострадавшей также зажимают рот, чтобы она не кричала и не звала на помощь. Затем девочку заставили встать на колени и извиняться. Школьница вынуждена подчиниться. После этого запись обрывается.

Сайту perm.aif.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю происшествие прокомментировали так: «По данному факту в отделе МВД России по Чайковскому городскому округу зарегистрирован материал. Участники конфликта установлены. Проверка продолжается».

Подобные видеоролики, сделанные в Пермском крае, начали попадать в сеть регулярно. Как подсчитало издание, только в марте произошло шесть таких инцидентов.

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