Количество высланных из Пермского края нелегальных мигрантов увеличилось в четыре раза Больше всего среди них оказалось уроженцев Узбекистана Поделиться Твитнуть

С января по март 2024 года из Пермского края приставы принудительно отправили за пределы РФ 104 иностранных гражданина. Число выдворенных по сравнению с предыдущим периодом прошлого года выросло в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что в лидерах по высылке оказались мигранты из Узбекистана (43 человека), на втором месте — уроженцы Таджикистана (29 человек). Остальные мигранты, которые находились в Пермском крае, были выходцами из других стран ближнего зарубежья — Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, а также один представитель Афганистана.

Все высланные мигранты жили и работали в Прикамье без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ.

По решению судов иностранных граждан признали виновными по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). После этого мигрантов оштрафовали и выдворили за пределы РФ.

Приставы проводили нелегальных мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу РФ и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. В течение пяти лет нарушители миграционного законодательства не смогут приехать в Россию.

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