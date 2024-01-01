Заместителем главы минтербеза Прикамья стал Андрей Приходько Он занял пост статс-секретаря Поделиться Твитнуть

Андрей Приходько / фото: минтербез Пермского края

Заместителем министра (статс-секретарём) территориальной безопасности Пермского края назначен Андрей Приходько. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В пресс-службе министерства «Новому компаньону» информацию подтвердили. К исполнению обязанностей Приходько приступил с 10 апреля.

В круг его полномочий будет входить правовое обеспечение деятельности министерства.

Андрей Приходько родился в п. Новоильинский Нытвенского района Пермской области, в 2000 году окончил Юридический институт МВД России в Москве, в 2010-ом получил диплом Пермского государственного технического университета, а в 2012-ом отучился в Академии управления МВД России.

С 1996 по 2024 год проходил службу в органах внутренних дел РФ, с 2000 по 2024 год - в органах предварительного следствия ГУ МВД России по Пермскому краю, в т.ч. руководил одним из отделов Главного следственного управления.

Является полковником юстиции в отставке.

Женат, воспитывает троих детей.

Вакантным пост заместителя (статс-секретаря) министра территориальной безопасности региона стал осенью прошлого года, после ухода с должности Екатерины Мальцевой, которая сейчас работает заместителем главы Перми.

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