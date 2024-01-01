В небе над Пермью появилась комета Понса-Брукса Наблюдать её можно в течение часа Поделиться Твитнуть

Комета 12P / Понса — Брукса над Пятигорском фото: Сергей Грищенков

10 апреля в Перми можно будет наблюдать комету Понса-Брукса. Её открыл в 1812 году французский астроном Жан-Луи Понс, второй раз на неё обратил внимание в 1883 году англичанин Уильям Брукс. Комета появляется в небе над Землёй раз в 70,68 лет. В следующий раз земляне смогут увидеть комету в 2085 году.

Как рассказал «Комсомольской правде» лектор Пермского планетария Виталий Францев, наблюдать комету Понса-Брукса можно будет в двух градусах ниже серпа растущей Луны на западном открытом горизонте с 21:30 до 22:30 по местному времени.

Комета будет представлять собой маленькую звёздочку с мохнатым хвостом.

Венгерский астроном Элек Тамаш в июле прошлого года при наблюдении из обсерватории заметил, что комета Понса-Брукса стала значительно ярче. Комета пережила резкий выброс пыли и газа, который вызвал значительное увеличение яркости. Визуально она словно «отрастила» рога или приняла форму подковы с тёмным центром и светлыми «крыльями». Из-за этого её прозвали «дьявольской» кометой.

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