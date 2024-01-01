В Перми жители дома остались без горячей воды из-за незаконно построенного на теплосетях забора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми незаконно установленный забор препятствует работам на тепловой сети в микрорайоне Островский. Об этом сообщают в Пермском филиале ПАО «Т Плюс».

По данным теплоэнергетиков, постройка на придомовой территории не согласована, возведена с нарушениями, но главное – создаёт угрозу надёжному теплоснабжению жилого фонда. Забор самовольно размещён в охранной зоне теплосети, что привело к ограничению подачи горячего водоснабжения для многоквартирного дома по ул. Революции, 6.

Для решения проблемы специалисты Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» направили обслуживающей организации требование демонтировать самострой. На данный момент забор препятствует обслуживанию трубопровода. После того как сооружение будет разобрано, начнётся ремонт тепловых коммуникаций.

В соответствии с законом, свободное от наземных построек пространство должно обеспечиваться на расстоянии не менее 3 м от коммуникаций в обе стороны. Самовольные постройки подлежат переносу за счёт собственников.

«Незаконные сооружения, расположенные в охранной зоне тепломагистралей, создают значительные трудности при эксплуатации наших объектов. В случае нештатных ситуаций энергокомпания не может оперативно устранять дефекты, что создает угрозу для подачи качественных услуг теплоснабжения нашим клиентам. Кроме того, есть прямая угроза травмирования жителей», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

При обнаружении незаконных объектов в охранных зонах тепловых сетей материалы по ним направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. Надзорные ведомства выносят владельцам самостроев предписания об устранении нарушений. Кроме того, против инициаторов нелегальных объектов подаются судебные иски.

Сообщать о незаконных постройках в зоне расположения сетей необходимо в тепловую справочную службу по тел. (342) 259-39-98.

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