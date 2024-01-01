На набережной Перми в мае пройдёт «самый добрый» забег года Стартовала продажа слотов на участие в забеге «На одном дыхании» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Фонд помощи детям «Берегиня» и благотворительная организация «Солнечный круг» открыли продажу слотов на участие в восьмом забеге «На одном дыхании» (0+) — это совместный проект двух благотворительных организаций. Собранные средства будут направлены подопечным обоих фондов — детям с тяжёлыми заболеваниями и детям-сиротам.

Участникам на выбор предлагаются несколько дистанций: 1650 м, 5000 м, фан-забег в забавных костюмах на 250 м и особенная эстафета — в ней могут участвовать корпоративные команды (1650 м). Возможно также удалённое участие в забеге. То есть бегуны могут присоединиться к мероприятию в любом удобном для них месте. Так поступали в прошлые годы участники из других городов России и даже из других стран.

Цена слотов начинается от 700 руб. Все участники забега получат памятные медали, а победители — призы. Лучших в корпоративной эстафете наградят «самым добрым» кубком.

За годы проведения в забеге поучаствовали 6 тыс. человек. На помощь детям со всего Пермского края было собрано более 3 млн руб.

В 2024 году забег «На одном дыхании» состоится 29 мая.

Сайт забега — наодномдыхании.рф. Группа ВКонтакте — https://vk.com/naodnom_dihanii.

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