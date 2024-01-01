В 2024 году Отделение СФР назначило пенсии по инвалидности 1614 жителям Прикамья Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С начала года Отделение СФР по Пермскому краю назначило жителям региона 1614 пенсий по инвалидности, в том числе 1025 страховых и 589 социальных. В Социальном фонде отметили, что все выплаты оформлялись без подачи заявления людей, только на основании сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов.

Напомним, беззаявительный порядок назначения пенсий по инвалидности действует с 2022 года.

Вместе с пенсией по инвалидности также назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ). В последний входят лекарства и медизделия, путёвки на санаторно-курортное лечение и проезд в санаторий. Для установления ЕДВ также никаких заявлений дополнительно подавать не нужно.

«Пенсия по инвалидности назначается тем, кто до установления инвалидности не был пенсионером. Если человек ранее уже получал пенсию, то к ней назначается ежемесячная денежная выплата. Это также делается автоматически, то есть гражданам не нужно никуда обращаться. Размер выплат зависит от группы инвалидности», — пояснила управляющий ОСФР по Пермскому краю Юлия Зобина.

Если ранее гражданин не получал никаких выплат от Социального фонда, ему необходимо выбрать способ доставки пенсии. Заявление можно подать на портале Госуслуг, лично в клиентской службе ОСФР или в МФЦ (лично или через законного представителя).

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