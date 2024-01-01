Руководители Пермской и Донецкой филармоний заключили договор о сотрудничестве Партнёрское соглашение подписали Галина Кокоулина и Александр Парецкий Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Пермской краевой филармонии 9 апреля состоялся концерт Донецкого академического симфонического оркестра, который посетил Пермь в рамках гастрольного тура по 12 городам России. По случаю концерта состоялась пресс-конференция, а перед выступлением руководители Пермской и Донецкой филармоний Галина Кокоулина и Александр Парецкий заключили договор о сотрудничестве.

В рамках соглашения уже в следующем сезоне планируется приезд пермских музыкальных коллективов в Донецк. В частности, с гастролями туда могут приехать ансамбль солистов «Хорус-квартет», а также квартет русских народных инструментов «Каравай» Пермской филармонии, рассказала руководитель краевой филармонии Галина Кокоулина. Она отметила, что у «Хорус-квартета» есть своя патриотическая программа.

Максим Артамонов

Концерт прошёл на сцене Большого зала Пермской краевой филармонии. Донецкий академический симфонический оркестр им. С.С. Прокофьева под управлением дирижёра Михаила Илющенко и пианистки Валентины Лисицы представил пермским зрителям программу «Оркестр непокорённых». Концерт прозвучал в память о погибших в ходе российско-украинского военного конфликта. Трансляция выступления была в 45 виртуальных залах Прикамья, которые находятся в территориях.

«Это очень важный концерт. Для нас это означает, что музыка — это тот универсальный язык, который понимают абсолютно все, и то средство общения, которое не имеет границ и всех объединяет. Для нас очень важно, что у нас на мероприятиях и в краевой филармонии, и в других учреждениях Пермского края появляются произведения всех композиторов мира, независимо от национальной принадлежности», — рассказала перед началом выступления музыкантов министр культуры Пермского края Алла Платонова.

В программе была музыка из золотого фонда мировой классики: П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Д.Д. Шостаковича, М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского.

По словам Александра Парецкого, Пермский край стал одним из первых российских регионов, который на уровне народной дипломатии протянул руку помощи и поддержки творческому сообществу Донецкой народной республики.

«Это было в 2015 году. Это было тяжёлое время, наиболее сложное и тяжёлое для моих земляков и жителей Донбасса. Нас обстреливали, бомбили с воздуха, и тогда музыка стала главной поддержкой. Для нас возможность сегодня гастролировать, переезжать из города в город — это глоток свежего воздуха, возможность продолжать музицировать и реализовывать себя как музыкантов», — рассказал он.

Последние концерты тура состоятся 23 и 25 апреля. Сегодня музыканты выступают в Кирове, а затем их ждут Кострома, Вологда, Тула, Липецк и Ростов-на-Дону.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.