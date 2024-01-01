Адвокат из Москвы обманул более 470 жителей Прикамья Сумма ущерба превысила 41 млн рублей Поделиться Твитнуть

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В Перми один из руководителей двух коммерческих организаций, являвшийся адвокатом Адвокатской палаты Москвы, признан судом виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершённом организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и приговорён к лишению свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, отметив, что приговор в законную силу пока не вступил.

Установлено, что с мая 2019 года по декабрь 2020-го мужчина совместно с подчинёнными сотрудниками в офисах, расположенных на территории Перми, совершал обман граждан, в том числе пенсионеров, под видом оказания юридических услуг. Сумма причинённого ущерба превысила 41 млн руб.

Потерпевшими признаны более 470 человек.

В отношении пятерых участников преступной орггруппы ранее уже были вынесены обвинительные приговоры. Они получили либо условные сроки, либо штрафы.

В отношении ещё 14 обвиняемых расследование уголовного дела продолжается.

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