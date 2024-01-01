В Березниках возбуждено три уголовных дела против 18-летнего хулигана Он избил двух незнакомых мужчин и незаконно проник в чужой дом Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел в отношении 18-летнего жителя Березников за то, что он избил двух мужчин. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, в отношении 18- летнего парня возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица, совершённое с применением насилия), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением насилия к гражданам).

По версии следствия, первое преступление было совершено вечером 21 января, когда злоумышленник находился в коридоре одного из общежитий в Березниках. Из хулиганских побуждений он умышленно нанёс ранее незнакомому 48-летнему мужчине удары по телу руками и ногами, а после ещё и деревянной палкой. Затем он незаконно проник в его жилище.

Помимо этого, ночью 23 марта подозреваемый, находясь рядом с одним из домов в Березниках, в присутствии посторонних нанёс ранее незнакомому 27-летнему мужчине удары руками и ногами по голове и телу.

Сейчас молодой человек задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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