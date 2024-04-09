Федеральные институты развития поддержат инновационные производства Прикамья Региональный центр инжиниринга стал оператором программ Агентства по технологическому развитию Поделиться Твитнуть

Региональный центр инжиниринга (РЦИ) Пермского края заключил соглашение о взаимодействии с федеральным Агентством по технологическому развитию (АТР) по вопросам реализации программ поддержки предприятий Прикамья. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Согласно документу, РЦИ получил статус регионального оператора госпрограммы предоставления грантов на обратный инжиниринг комплектующих изделий. Отныне центр будет информировать предприятия, научные институты и вузы Пермского края о господдержке и возможностях, которые предоставляет АТР.

«Теперь компании Прикамья смогут обращаться к нам, чтобы узнать, соответствуют ли они требованиям… для получения гранта на реверс-инжиниринг. Благодаря соглашению больше пермских предприятий ознакомятся с возможностями разработки высокотехнологичной продукции с софинансированием от государства и примут участие в подобных проектах», – отметил директор РЦИ Пермского края Александр Николаев.

Подписание документа состоялось в ходе рабочей встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с представителями Агентства по технологическому развитию и Ассоциации инновационных регионов России.

По мнению главы Прикамья, соглашение позволяет более эффективно решать задачи импортозамещения и укрепления производственных возможностей Пермского края и страны в целом.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что расширение мер поддержки для производства является одной из ключевых задач, которую решают региональные власти. Это особенно важно, учитывая то, что в Прикамье сосредоточены крупные предприятия по производству авиационных и ракетных двигателей, газотурбинного оборудования, нефтехимии, а также заводы, использующие инновационные технологии.

На это обратил внимание и директор Агентства по технологическому развитию Денис Болушевский. По его словам, промышленная специализация Пермского края стала главной причиной для укрепления партнёрских связей.

«Уверен, что те меры поддержки, которые мы предлагаем, будут активно представлены в Пермском крае. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество», – добавил Болушевский.

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