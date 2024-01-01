В Перми должники за тепло лишились иномарок Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

В Перми прошли рейды по должникам за тепло и горячую воду перед ПАО «Т Плюс». Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю при содействии работников Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» наложили арест на автомобили жителей Индустриального и Мотовилихинского районов Перми.

Арест был наложен на автомобили Hyundai i40 и Renault Logan. Машины эвакуированы на спецстоянку, и, чтобы вернуть их, хозяевам придётся погасить долги за отопление и горячее водоснабжение, оплатить исполнительский сбор и компенсировать расходы на эвакуацию.

Новые методы поиска имущества неплательщиков демонстрируют высокую результативность. Спрятать автомобиль в соседнем дворе уже не получится — поиск ведётся на стоянках торговых центров, городских улицах и междугородных трассах.

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о недопустимости накопления задолженности.

«Неплатежи за тепло и горячую воду — это не только риск лишения имущества, денег на карте, но и значительная переплата в виде пеней и исполнительских сборов. Кроме того, должник не может выехать за границу, продать-купить квартиру или дачу», — напоминает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ГУ ФССП по Пермскому краю проводят совместную информационную кампанию. Её задача — стимулировать должников к погашению долгов, а также информировать жителей Прикамья о важности соблюдения платёжной дисциплины. При новых методах обнаружения собственности должников своевременное погашение долга — это способ сохранить своё имущество.

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