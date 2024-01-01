Алёна Бронникова Пермская компания стала акционером продуктового ретейлера из Москвы Часть капитала «Азбуки вкуса» принадлежала структурам бизнес-партнёров Романа Абрамовича Поделиться Твитнуть

Официальный сайт "Азбука вкуса"

Пермская компания АО «Бавэро Групп» стала новым инвестором и партнёром российской продуктовой сети «Азбука вкуса». На сайте ретейлера сообщается о выходе из капитала компании структур, связанных с бизнесменами Александром Абрамовым и Александром Фроловым.

Председатель совета директоров «Азбуки вкуса» Максим Кощеенко отметил, что за время сотрудничества с предыдущими инвесторами выручка компании увеличилась более чем в два раза, доля онлайн-направления превысила 12% в общем товарообороте. Также были успешно запущены уникальные сервисы, внедрена программа лояльности и открыт новый формат.

«Изменения в структуре акционеров не окажут влияния на операционную деятельность компании. "Азбука вкуса" продолжает развитие стратегических направлений. В 2023 году компания сфокусировалась на расширении целевой аудитории и пересмотре ценовой политики. Общий рост транзакций составил 12%, наивысшего роста товарооборота LFL в +26% компания достигла к концу года», — рассказал Кощеенко.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию, сделка по выходу Абрамова и Фролова из «Азбуки вкуса» закрыта.

«Азбука вкуса» — российская частная розничная сеть из 168 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Президент компании — Денис Сологуб. Максим Кощеенко владеет 25,7% сети, Олег Лыткин — 17,2%, ещё 39,6% принадлежит российским инвестиционным фондам и 3,1% — менеджменту. Выручка в прошлом году составила 86 млрд руб.

Управляющей компанией ретейлера является ООО «Городской супермаркет», учреждённое в 2002 году. Входит в перечень системообразующих компаний Минпромторга РФ. В ЕГРЮЛ указано, что 1% доли принадлежит ООО «Азбука вкуса», 99% — компании «Деманор инвестментс лимитед», зарегистрированной на Кипре. По информации «Коммерсантъ», в ближайшее время планируется перевод материнской компании в российскую юрисдикцию.

Издание «Ведомости» отмечает, что ранее 39,6% долей «Азбуки вкуса» принадлежали консорциуму Invest AG и Millhouse Романа Абрамовича. Абрамов и Фролов являются деловыми партнёрами Абрамовича. В горно-металлургической компании «Евраз» Абрамову принадлежат 19,32% акций, Фролову — 9,65%, Абрамовичу — 28,64%. Все трое включены в санкционный список Великобритании.

АО «Бавэро Групп» зарегистрировано в Перми в октябре 2023 года. Основной вид деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвесткомпаний. Гендиректор организации Максим Леванов является также владельцем ООО «Дебт холдинг», осуществляющего деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации, совладельцем компании по сбору опасных отходов ООО «Дефус» (45% доли) и ООО «Левма Групп», основным видом деятельности которого является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

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