В Перми бизнесмен лишился 12 млн рублей после общения с интернет-мошенницей Ему предложили «заработать» на криптовалюте Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следователи отдела полиции №4 Управления МВД России по Перми возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Невольной жертвой злоумышленников стал бизнесмен из Перми, который переписывался с неизвестной дамой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

По данным ведомства, в марте этого года 39-летний пермяк зарегистрировался на одном из сайтов знакомств, где начал общаться с женщиной. Молодые люди лично не встречались, однако новая знакомая практически сразу стала советовать ему начать зарабатывать на криптовалюте. Он доверился девушке и согласился на её предложение.

После этого мужчина, следуя инструкциям новоиспечённой подруги, установил на свой телефон приложение, через которое зачислял цифровые деньги на торговый терминал. В течение двух недель бизнесмен взял несколько кредитов в разных банках и перевёл на счёт около 12 млн руб.

В какой-то момент мужчина понял, что попал в руки мошенников, и обратился за помощью в полицию.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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