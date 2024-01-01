Прокуратура нашла нарушения при проведении олимпиады в Пермском крае Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности Поделиться Твитнуть

В Пермском крае прокуратура Бардымского района провела проверку, как в школах территории проходили отборочные этапы Всероссийской олимпиады, и выявила массу нарушений. Об этом со ссылкой на пресс-службу надзорного органа сообщает «Рифей».

Так, при проведении школьного и муниципального этапов олимпиады не было кворума состава жюри. Комплекты заданий по предметам доставлялись в оргкомитеты с нарушениями. Не соблюдались требования по публикации результатов.

Кроме того, по нескольким предметам олимпиада вообще не была организована. Из-за этого некоторые учащиеся пропустили определённые ступени соревнований и не смогли в дальнейшем участвовать в олимпиаде.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, по итогам проверки прокуратура внесла представление начальнику управления образования. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время муниципалитет рассматривает вопрос установления поощрений для победителей и призёров школьных и муниципальных этапов олимпиады.

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