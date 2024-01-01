Власти Перми отчитались о поимке сорокатысячного «зайца» Безбилетницей стала женщина, которая отвлеклась на смартфон Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми контролёры задержали в общественном транспорте сорокатысячного безбилетника. Юбилейным «зайцем» оказалась женщина. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

По словам пермячки, она отвлеклась на смартфон, поэтому не успела оплатить проезд. В дептрансе же отметили, что «для контролёров это не является аргументом, если на момент проверки проезд не оплачен».

Вместе с протоколом безбилетнице вручили транспортную карту с уникальным дизайном.

Контролёры в общественном транспорте Перми работают без формы и во время поездки находятся в салоне, фиксируя пассажиров, не оплачивающих проезд. Штрафы выписывают даже тем пассажирам, которые хотели проехать бесплатно всего одну остановку или совершили правонарушение впервые.

Поездка должна быть обязательно зарегистрирована.

«Если карта находится в стоп-листе, это не является неисправностью валидатора и не даёт основание для бесплатного проезда. Проезд в этом случае необходимо оплатить иным способом», — напоминают в дептрансе.

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