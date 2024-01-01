В мае в Перми откроется первое кафе федеральной сети «Вилка Ложка» Всего в краевом центре планируется открытие до десяти фермерских кафе Поделиться Твитнуть

Федеральная сеть фермерских кафе «Вилка Ложка» приходит в Пермь. Первое заведение с таким названием откроется в центре города, на Комсомольском проспекте, 27. По словам представителей сети, помещение площадью 290 кв. м рассчитано на 100 посетителей. Об этом пишет «Текст».

Концепция «Вилка Ложка» — домашняя еда из простых и понятных ингредиентов. В меню — салаты, супы, горячие блюда, десерты, выпечка и напитки. В помещении также будет работать линия раздачи.

Интерьер фермерского кафе создан в соответствии с концепцией натуральности и свежести. В нём широко используется дерево, декоративные элементы, ротанговые светильники и зелень.

«Вилка Ложка» откроется в Перми по договору франчайзинга. Кафе начнёт работу в конце мая.

В настоящее время сеть «Вилка Ложка» насчитывает 60 точек в 19 городах России. Открытием кафе «Вилка Ложка» по договору франчайзинга занимается компания «Фуд Мастер». В Перми компания планирует открыть 7-10 точек этой концепции, в том числе с новыми партнёрами.

ООО «Управляющая компания «Фуд Мастер» — одна из крупнейших ресторанных компаний в России: свой первый ресторан она открыла в Новосибирске в 1997 году и сегодня выросла до федерального масштаба, продвигая на российском рынке ресторанные бренды «Вилка Ложка» и «Рыба.Рис».

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