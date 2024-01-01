Глава СК затребовал доклад по факту жестокого избиения подростка в Пермском крае На него напала компания сверстников в Березниках Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростка в Березниках. Об этом сообщает информационный центр ведомства в официальном telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в начале апреля в Березниках подростка избил сверстник. При этом за истязанием наблюдали и снимали на видео знакомые агрессора. В процессе избиения пострадавший потерял сознание, после чего компания злоумышленников скрылась.

По факту избиения мальчика в СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Позже глава СК Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следкома по региону Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Это поручение поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

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