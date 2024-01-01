В Прикамье построят самый крупный газовый объект за последние 10 лет Выбран подрядчик для строительства газопровода в северных районах региона Поделиться Твитнуть

В Пермском крае определили подрядную организацию для проведения работ по строительству межпоселкового газопровода на северных территориях региона. В рамках первого этапа работы выполнит ООО «Северная компания». Как сообщает краевое министерство ЖКХ и благоустройства, этот объект станет самым крупным за последние 10 лет.

Проект реализуется по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Газопровод планируется провести через Соликамск, Красновишерск, д. Рябинино, Чердынь, с. Покча, д. Езова, п. Вильгорт, с. Камгорт, с. Бигичи, с. Искор, п. Ныроб, с. Губдор, д. Нижняя Язьва, п. Берёзовая Старица и с. Серёгово. Работы решено разбить на три этапа, чтобы раньше начать подключение потребителей в тех населённых пунктах, где уже построены внутрипоселковые сети.

Протяжённость первого участка — Соликамск—Губдор—Берёзовая Старица—Рябинино—Серёгово—Чердынь — составляет более 103 км. Реализация данного этапа позволит газифицировать пять населённых пунктов в 2025 году. Возведение газопровода на других участках — до Ныроба и Красновишерска — будет идти параллельно, проектирование планируется завершить в этом году.

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