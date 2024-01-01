Пермский край сможет принимать в госсобственность имущество других регионов Законопроект рассмотрят в апреле Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края планируют наделить полномочиями по принятию в государственную собственность имущества, которое находится в собственности других российских регионов. Об этом сообщает telegram-канал регионального заксобрания.

«Прикамье сможет принимать в госсобственность других субъектов РФ. Соответствующий проект закона внесён в краевой парламент. Планируется, что проект будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания в апреле», — рассказали в пресс-службе краевого парламента.

В случае его принятия правительство Прикамья сможет принимать в госсобственность имущество из собственности других регионов и из муниципальной собственности, в том числе собственности муниципалитетов других регионов, а также передавать краевое имущество в собственность других регионов и муниципалитетов, в том числе в собственность муниципальных образований других субъектов РФ.

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